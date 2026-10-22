Протестующие собрались в Париже после того, как суд отменил ограничения, введенные полицией

В четверг, 22 октября, протестующие вышли на улицы Парижа после того, как административный суд города отменил запрет, введенный полицией на проведение протестов в некоторых районах города.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Организаторы парижской акции заявили, что административный суд города отменил запрет, наложенный полицией, после того как они обжаловали это решение.

Протестующие, среди которых было много молодежи, мирно собрались и скандировали лозунги в юго-восточной части Парижа, несмотря на значительное присутствие полиции.

Отмечается, что организаторы подписали полицейский документ, в котором указывалось, что акция протеста будет проходить без перемещения из-за риска насилия.

В этот день президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с представителями французских спецслужб на фоне подготовки к новой волне демонстраций в субботу.

После встречи он сообщил, что в субботу, 24 октября, будут разрешены только те акции, которые организованы по просьбе профсоюзов, и только по маршрутам, обеспечивающим защиту торговых заведений и общественных зданий.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что в связи с запланированными на субботу, 24 октября, протестами власти готовят "масштабные" меры безопасности.

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