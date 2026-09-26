WSJ: Трамп відхилив запропоновану Іраном мирну угоду і готує нові бомбардування

Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію Ірану щодо семиденного перемир’я та повідомив своїм помічникам, що планує відновити бомбардування цієї ісламської країни після проміжних виборів у листопаді,

Про це виданню The Wall Street Journal розповіли неназвані американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Пропозиція Тегерана передбачала відкриття Ормузької протоки та відновлення переговорів щодо ядерної програми в обмін на скасування США блокади іранських портів.

Публічно Трамп заявляє, що Тегеран благає про укладення угоди після проміжних виборів, яка передбачатиме ліквідацію його ядерної програми.

Однак у приватних розмовах президент США висловлює скептицизм щодо того, що Іран виконає його вимоги, і повідомив своїм співробітникам, що, на його думку, відновлення бомбардувань є цілком імовірним, зазначили співрозмовники видання.

Поточна позиція Трампа вказує на те, що конфлікт – перебуваючи на межі між війною та миром – ймовірно, знову перейде у стадію воєнних дій.

Але президент, який оголошував про перемогу ще з перших днів семимісячного протистояння, то переходить до дипломатичних заходів, то віддає накази про авіаудари, то посилює санкції проти Ірану.

За словами посадовців, його погляди можуть змінитися в міру того, як війна затягнеться протягом найближчих тижнів, а також на них можуть вплинути результати проміжних виборів.

Не вдалося визначити масштаб ударів, які розглядає Трамп. За словами посадовців, він неохоче розглядає масштабні бойові операції, частково тому, що США хочуть зберегти запаси боєприпасів, які вичерпуються, для інших непередбачених ситуацій.

Один з американських посадовців також розповів, що Вашингтон і Тегеран досі ведуть переговори через посередників, зокрема щодо ядерного питання. За його словами, зусилля під керівництвом США, спрямовані на забезпечення проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку попри іранські погрози, зменшили нагальність укладення угоди.

Катар та інші регіональні посередники працюють у рамках Генеральної Асамблеї ООН, щоб пожвавити переговори між Іраном і США. Під час зустрічі в Катарі в неділю Іран висунув ідею семиденної перерви у бойових діях, яка могла б відкрити шлях до припинення іранських атак на судна в обмін на скасування блокади з боку США, повідомили джерела.

США повідомили Ірану та посередникам, що Трамп не має наміру скасовувати морське ембарго. США вважають, що економічний тиск зрештою змусить Тегеран підписати угоду на умовах, вигідних для Вашингтона та арабських держав узбережжя Перської затоки.

Арабські посередники заявили, що іранські дипломати висунули низку пропозицій щодо припинення війни та визнали поглиблення економічної кризи в своїй країні. Однак Корпус вартових ісламської революції – потужна воєнізована та економічна сила, яка фактично керує Іраном з початку війни в лютому, – заявив, що не розглядатиме нових варіантів угоди та готовий до тривалої війни.

КВІР прагне повернутися до умов, ближчих до попередньої угоди, яку Трамп уклав з Іраном у червні. Ця угода передбачала послаблення санкцій щодо продажу нафти, надання доступу до заморожених активів Ірану та визнання ролі Тегерана в управлінні Ормузькою протокою в обмін на відкриття цього водного шляху.

Нещодавно Трамп заявив, що, на його думку, США укладуть угоду з Іраном після проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада.

Раніше президент США заявляв, що не шкодує про початок війни проти Ірану, незважаючи на потенційний вплив цього конфлікту на проміжні вибори до Конгресу.