Трамп: Иран делает всё возможное, чтобы поднять цены на нефть в преддверии выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "делает всё возможное", чтобы поднять цены на нефть в преддверии выборов, которые состоятся 3 ноября.

Об этом он написал в четверг, 22 октября, в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что Иран "даже придумывает фейковые нападения, мины и всё остальное".

"Иран делает всё возможное, чтобы поднять цены на нефть накануне промежуточных выборов в США. Они даже придумывают фейковые нападения, мины и все остальное, ведь сейчас через Ормузский пролив проходит больше нефти, чем даже до начала конфликта", – утверждает американский президент.

Он также заявил, что Иран "продолжает убивать протестующих и всех, кто попадается ему на пути".

Недавно СМИ писали, что американские военные разработали новые планы ударов по иранской энергетической инфраструктуре и ядерным объектам, которые предусматривают возможное применение так называемой "матери всех бомб", если Трамп отдаст приказ о возобновлении боевых действий до или после промежуточных выборов.

8 октября Трамп заявил, что Соединённые Штаты не будут нападать на Иран до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в начале ноября.

По данным WSJ, в конце сентября Трамп сообщил своим помощникам, что планирует возобновить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в ноябре.