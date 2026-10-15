CNN: США розглядають можливість застосування "матері всіх бомб" проти Ірану

Американські військові розробили нові плани ударів проти іранської енергетичної інфраструктури та ядерних об’єктів, які передбачають можливе застосування так званої "матері всіх бомб", якщо президент Дональд Трамп віддасть наказ про відновлення бойових дій до або після проміжних виборів.

Про це CNN стало відомо від кількох американських посадовців, пише "Європейська правда".

Застосування бомби GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), найбільшої неядерної бомби в арсеналі США, вперше в конфлікті з Іраном означатиме значну ескалацію, хоча існують сумніви щодо її ефективності у досягненні будь-якої із заявлених Трампом стратегічних цілей або у зміні балансу сил у війні, зазначають численні джерела.

Протягом останніх кількох тижнів радники Білого дому проводили зустрічі, щоб обговорити різні варіанти дій щодо Ірану. Хоча Трамп публічно оголосив, що не вживатиме нових заходів до проміжних виборів, кілька радників у приватному порядку зазначили, що не знають, чи є ця заява остаточною.

Трамп віддав наказ військовим розробити додаткові плани ударів по іранських цілях, які включають "багато об’єктів енергетичної інфраструктури" та можливе застосування MOAB, повідомило CNN одне з джерел.

Те саме джерело зазначило, що цей удар має відбутися "до виведення американських військ із зони відповідальності CENTCOM". Це вказує на те, що адміністрація може завдати додаткових ударів, спробувати оголосити перемогу та швидко вивести всі війська.

Друге джерело повідомило CNN, що військові плани ударів по іранських ядерних об’єктах, зокрема по горі Пікакс, також прямо передбачають застосування MOAB. Протягом останніх місяців Трамп неодноразово погрожував завдати удару по горі Пікакс, де, на думку США та Ізраїлю, Тегеран зберігає компоненти своєї ядерної програми.

Хоча американські військові продовжують пропонувати Трампу варіанти потенційних ударів по важливих іранських цілях, деякі посадовці й надалі приватно ставлять під сумнів, чи має Білий дім стратегію, яка б враховувала ці плани таким чином, щоб це могло насправді покласти край війні.

8 жовтня Трамп заявив, що Сполучені Штати не будуть атакувати Іран до проміжних виборів у Конгрес, які відбудуться на початку листопада.

За даними WSJ, наприкінці вересня Трамп повідомив своїм помічникам, що планує відновити бомбардування Ірану після проміжних виборів у листопаді.