Меркель під час відпустки зіткнулась з порожніми полицями в італійському супермаркеті

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час подорожі до Амальфітанського узбережжя в Італії зупинилася в супермаркеті, де звернула увагу на частково спорожнілі полиці у зв’язку зі страйками перевізників.

Про це повідомило італійське видання Il Mattino, пише "Європейська правда".

У вівторок Меркель прилетіла до Неаполя, звідки разом із супроводом вирушила в напрямку Амальфітанського узбережжя, де запланувала відпустку. Дорогою вона зупинилася в супермаркеті мережі Conad у місті Кава-де-Тіррені.

Поява колишньої канцлерки стала несподіванкою для працівників і покупців. Ексочільницю німецького уряду упізнала Асунта Ламберті, яка працює за прилавком із м’ясними виробами. Її здогад підтвердила секретарка й перекладачка німецької політикині.

Ангела Меркель в італійському супермаркеті скріншот з відео

За словами Ламберті, Меркель була привітною та відкритою до спілкування, а під час покупок віталася з людьми, які її впізнавали.

Особливу увагу колишньої канцлерки привернули полиці з фруктами й овочами, які були частково порожніми через протести перевізників. Меркель розпитувала працівників магазину про причини нестачі товарів.

Меркель придбала кілька упаковок пасти та моцарелу з молока буйволиць, традиційні продукти регіону Кампанія.

Після покупок Меркель попрощалася з присутніми й продовжила подорож до Равелло, де запланувала кілька днів відпустки.

Як повідомлялося, на півдні Італії спостерігалися проблеми з постачанням товарів через страйки водіїв вантажівок у зв’язку з високими цінами на пальне, які тривають уже кілька днів.

У четвер уряд Італії схвалив пакет термінових заходів підтримки автомобільних перевізників, аграріїв і рибалок на тлі протестів проти високих цін на пальне.