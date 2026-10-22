Меркель во время отпуска столкнулась с пустыми полками в итальянском супермаркете

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель во время поездки на Амальфитанское побережье в Италии зашла в супермаркет, где обратила внимание на частично опустевшие полки из-за забастовок перевозчиков.

Об этом сообщило итальянское издание Il Mattino, пишет "Европейская правда".

Во вторник Меркель прилетела в Неаполь, откуда вместе со свитой отправилась в сторону Амальфитанского побережья, где запланировала отпуск. По дороге она зашла в супермаркет сети Conad в городе Кава-де-Тиррени.

Появление бывшей канцлерши стало неожиданностью для сотрудников и покупателей. Бывшую главу немецкого правительства узнала Асунта Ламберти, которая работает за прилавком с мясными продуктами. Ее догадку подтвердила секретарша и переводчица немецкой политика.

Ангела Меркель в итальянском супермаркете скриншот из видео

По словам Ламберти, Меркель была приветливой и открытой к общению, а во время покупок здоровалась с людьми, которые её узнавали.

Особое внимание бывшей канцлерши привлекли полки с фруктами и овощами, которые были частично пустыми из-за протестов перевозчиков. Меркель расспрашивала сотрудников магазина о причинах нехватки товаров.

Меркель приобрела несколько упаковок пасты и моцареллу из молока буйволиц – традиционные продукты региона Кампания.

После покупок Меркель попрощалась с присутствующими и продолжила путешествие в Равелло, где запланировала провести несколько дней отпуска.

Как сообщалось, на юге Италии наблюдались проблемы с поставками товаров из-за забастовок водителей грузовиков в связи с высокими ценами на топливо, которые продолжаются уже несколько дней.

В четверг правительство Италии одобрило пакет срочных мер по поддержке автомобильных перевозчиков, аграриев и рыбаков на фоне протестов против высоких цен на топливо.