В Марселе запретили протесты и остановят работу общественного транспорта на сутки из-за опасений беспорядков

Префект французского департамента Буш-дю-Рон объявил о запрете всех демонстраций в Марселе и остальной части региона в субботу, 24 октября, а в самом Марселе на сутки приостановят работу общественного транспорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFM TV.

В субботу, 24 октября, проведение демонстраций в департаменте Буш-дю-Рон будет запрещено. Это касается как несанкционированных, так и санкционированных демонстраций. Причиной являются "очевидные соображения безопасности и доступности сил внутренней безопасности", заявил в четверг префект департамента Жак Витковский.

В префектуре объяснили запрет, в частности, "событиями, произошедшими в минувшие выходные в Марселе, которые сопровождались многочисленными грабежами, повреждениями имущества и актами вандализма, нанесшими значительный ущерб торговым заведениям". Стоит отметить, что Марсель – второй по численности населения крупнейший город Франции.

В заявлении префект также сообщил об изменении правил комендантского часа, действующего в отдельных районах нескольких населенных пунктов департамента, в частности Марселя и Обани. В ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник комендантский час будет действовать с 23:00 до 5:00 и распространяться на совершеннолетних. В настоящее время ограничения касаются только несовершеннолетних и действуют с 22:00 до 5:00.

В Марселе территорию действия комендантского часа расширят, включив в неё общественные и государственные учреждения – мэрию, префектуру, здание суда и т. д. Это связано с повреждениями, зафиксированными на некоторых из этих объектов.

Еще одной важной мерой станет остановка всего общественного транспорта – метро, трамваев и автобусов – на территории Марсельской агломерации с 5:00 субботы до 5:00 воскресенья.

Также на 24 часа будет приостановлено транспортное сообщение между Экс-ан-Провансом и Марселем, Экс-ан-Провансом и Салон-де-Провансом, а также между Марселем и Салон-де-Провансом.

В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с представителями французских спецслужб на фоне подготовки к новой волне демонстраций в субботу.

После встречи он сообщил, что в субботу, 24 октября, будут разрешены только те акции, которые организованы по просьбе профсоюзов, и только по маршрутам, обеспечивающим защиту торговых заведений и общественных зданий.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что в связи с запланированными на субботу, 24 октября, протестами власти готовят "масштабные" меры безопасности.

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