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Зеленський: домовились з Фінляндією більше використовувати її супутникові спроможності

Новини — Четвер, 22 жовтня 2026, 20:40 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість більшого використання супутникових спроможностей Фінляндії на тлі візиту фінського прем’єра до Києва.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Він подякував главі фінського уряду Петтері Орпо за співпрацю і високий рівень відносин між країнами.

"Є новий пакет підтримки для України від Фінляндії, і ще додатково – угоди, які додають нам можливостей для співпраці. Сім документів підписані, загальний обсяг сьогоднішніх домовленостей – 300 мільйонів євро. Домовились, що будемо використовувати більше супутникові спроможності Фінляндії", – повідомив Зеленський.

За його словами, домовленість щодо супутникових спроможностей була досягнута з Nokia та ICEYE.

Він також подякував Фінляндії за готовність підтримати українську логістику та енергетику. "Це ключові мішені для Росії зараз, і те, що буде більше локомотивів у нас, більше енергетичного обладнання та коштів для захисту енергетики, – це дійсно підтримає", – зауважив Зеленський.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у четвер, 22 жовтня, прибув до Києва з візитом.

9 жовтня стало відомо, що Фінляндія передає Україні пакет військової допомоги на суму близько мільйона євро. Повідомлялось, що триває підготовка наступного, більш масштабного пакета допомоги Україні.

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