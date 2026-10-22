Зеленский: договорились с Финляндией о более широком использовании её спутниковых возможностей

Президент Владимир Зеленский сообщил о договоренности по более широкому использованию спутниковых возможностей Финляндии в рамках визита финского премьера в Киев.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Он поблагодарил главу финского правительства Петтери Орпо за сотрудничество и высокий уровень отношений между странами.

"Есть новый пакет поддержки для Украины от Финляндии, и еще дополнительно – соглашения, которые расширяют наши возможности для сотрудничества. Подписано семь документов, общий объем сегодняшних договоренностей – 300 миллионов евро. Договорились, что будем больше использовать спутниковые возможности Финляндии", – сообщил Зеленский.

По его словам, договоренность о спутниковых возможностях была достигнута с Nokia и ICEYE.

Он также поблагодарил Финляндию за готовность поддержать украинскую логистику и энергетику. "Это ключевые цели для России сейчас, и то, что у нас будет больше локомотивов, больше энергетического оборудования и средств для защиты энергетики, – это действительно поможет", – отметил Зеленский.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в четверг, 22 октября, прибыл в Киев с визитом.

9 октября стало известно, что Финляндия передает Украине пакет военной помощи на сумму около миллиона евро. Сообщалось, что продолжается подготовка следующего, более масштабного пакета помощи Украине.