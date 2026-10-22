Финляндия выделяет 5 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о дополнительной энергетической поддержке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орпо заявил во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.

Орпо заявил, что Финляндия выделяет 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины.

"Этот фонд дополняет действующую поддержку Финляндии в сфере энергетической устойчивости, оказывая помощь там и тогда, где и когда она нужна", – сказал финский премьер.

Также Орпо объявил, что его страна передаст Украине 10 локомотивов, чтобы компенсировать потери, понесенные в результате российских атак.

В тот же день стало известно, что Финляндия объявила о выделении 2 млн евро на гуманитарную помощь Украине для преодоления продовольственной нестабильности и обеспечения зимней помощи.