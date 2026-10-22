WSJ: Трамп подзвонив Маску через обмеження швидкості Starlink в Україні

Американський президент Дональд Трамп начебто зателефонував Ілону Маску та попросив його зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні.

Про це стало відомо The Wall Street Journal від обізнаних американських та українських посадовців, пише "Європейська правда".

Як зазначається, розмова начебто відбулася у середу, 21 жовтня, а вже наступного дня, як стверджують американські та українські посадовці, "система працювала у більш звичному режимі".

Деякі українські співрозмовники зазначили, що система не відновила повну функціональність, але працювала на вищих швидкостях, ніж під час дії обмеження.

Посадовці стверджують, що Трамп сказав Маску, що його дратує те, що швидкість системи залишається обмеженою на рівні близько 160 км на годину.

Також вони зазначили, що цього тижня Трамп повідомив своїм помічникам та союзникам, що хоче скасувати обмеження швидкості Starlink.

Раніше The Wall Street Journal повідомила, що Маск наказав уповільнити роботу послуг Starlink. Незрозуміло, наскільки Трамп був залучений до обговорень щодо цього уповільнення.

Американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв’язку з проблемами із системами супутникового зв’язку Starlink, з якими зіткнулися українські військові.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський провів розмову з держсекретарем США Марко Рубіо про ситуацію зі Starlink, попередження про балістичні атаки і допомогу з ППО.