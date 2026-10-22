WSJ: Трамп позвонил Маску из-за ограничения скорости Starlink в Украине

Американский президент Дональд Трамп якобы позвонил Илону Маску и попросил его снять ограничения на использование военной версии Starlink в Украине.

Об этом стало известно The Wall Street Journal от осведомленных американских и украинских чиновников, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, разговор якобы состоялся в среду, 21 октября, а уже на следующий день, как утверждают американские и украинские чиновники, "система работала в более привычном режиме".

Некоторые украинские собеседники отметили, что система не восстановила полную функциональность, но работала на более высоких скоростях, чем во время действия ограничения.

Чиновники утверждают, что Трамп сказал Маску, что его раздражает то, что скорость системы остается ограниченной на уровне около 160 км в час.

Также они отметили, что на этой неделе Трамп сообщил своим помощникам и союзникам, что хочет отменить ограничение скорости Starlink.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Маск приказал замедлить работу сервисов Starlink. Неясно, насколько Трамп был вовлечен в обсуждения по поводу этого замедления.

Американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование деятельности Пентагона в связи с проблемами в системах спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись украинские военные.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с госсекретарем США Марко Рубио о ситуации со Starlink, предупреждениях о баллистических атаках и помощи в сфере ПВО.