У Белграді пройшла масштабна демонстрація студентського руху напередодні виборів

Сотні тисяч учасників сербського молодіжного протестного руху зібралися у четвер в Белграді на передвиборчому мітингу напередодні напружених парламентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Натовпи людей з усіх боків стікалися на центральну площу Белграда Славію, заповнивши також кілька кварталів навколо неї.

New: Hundreds of thousands of students and workers are rallying in Belgrade, Serbia against the corruption of their government and to forge a new path forward. https://t.co/vuQrb7kh8O – Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) October 22, 2026

Люди, розмахуючи прапорами, скандували "Перемога" у хвилі оптимізму напередодні дострокових виборів у неділю, які відбудуться після майже двох років студентських протестів проти правління авторитарного президента Александара Вучича.

Учасники демонстрації у Белграді 22 жовтня фото: AFP

Підтримка студентського руху зростала з моменту початку протестів у листопаді 2024 року. Їхній виборчий список "Студентський список" йде в опитуваннях нога в ногу із правою партії влади над основними ЗМІ та всіма інституціями країни.

Аналітики зазначають, що близькі результати можуть зробити підсумок виборів невизначеним і створити передумови для потенційної післявиборчої нестабільності, якщо обидві сторони оголосять про свою перемогу після закриття дільниць у неділю. Вучич, який контролює поліцію, заявив, що будь-які заворушення після голосування будуть швидко придушені.

За останні два роки було затримано десятки студентів у рамках жорстких заходів уряду з придушення протестів. Напередодні виборів Вучич вів запеклу кампанію проти своїх опонентів, звинувачуючи студентів у тому, що їх фінансують з-за кордону з метою руйнування країни.

Міжнародні спостерігачі за виборами та Європейський Союз висловили занепокоєння щодо безпеки та справедливості голосування, повідомлень про стеження та кібератаки, а також глибокої поляризації суспільства.

Як відомо, 9 вересня Вучич за пропозицією уряду Сербії розпустив парламент та призначив парламентські вибори на 25 жовтня.

Головна рада Сербської прогресивної партії висунула Вучича лідером виборчого списку "Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

А сам Вучич вирішив достроково припинити свій другий термін на посаді президента Сербії.

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