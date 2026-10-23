В Белграде прошла масштабная демонстрация студенческого движения накануне выборов

Сотни тысяч участников сербского молодежного протестного движения собрались в четверг в Белграде на предвыборном митинге накануне напряженных парламентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АP.

Толпы людей со всех сторон стекались на центральную площадь Белграда Славию, заполнив также несколько кварталов вокруг неё.

Новость: Сотни тысяч студентов и рабочих собираются в Белграде, Сербия, чтобы выступить против коррупции в правительстве и проложить новый путь вперед. https://t.co/vuQrb7kh8O

The End of Autocrats! Thousands of protesters “take over” Belgrade. Sunday’s election: students lead against Vučić. https://t.co/obaAjXYR3j – Urim Gjata 🇦🇱 (@urimgjata1) October 22, 2026

Люди, размахивая флагами, скандировали "Победа" на волне оптимизма накануне досрочных выборов в воскресенье, которые состоятся после почти двух лет студенческих протестов против правления авторитарного президента Александара Вучича.

Участники демонстрации в Белграде 22 октября фото: AFP

Поддержка студенческого движения росла с момента начала протестов в ноябре 2024 года. Их избирательный список "Студенческий список" идет в опросах нога в ногу с правой партией власти, контролирующей основные СМИ и все институты страны.

Аналитики отмечают, что близкие результаты могут сделать исход выборов неопределенным и создать предпосылки для потенциальной послевыборной нестабильности, если обе стороны объявят о своей победе после закрытия участков в воскресенье. Вучич, контролирующий полицию, заявил, что любые беспорядки после голосования будут быстро подавлены.

За последние два года были задержаны десятки студентов в рамках жестких мер правительства по подавлению протестов. Накануне выборов Вучич вел ожесточенную кампанию против своих оппонентов, обвиняя студентов в том, что их финансируют из-за рубежа с целью разрушения страны.

Международные наблюдатели за выборами и Европейский Союз выразили обеспокоенность по поводу безопасности и справедливости голосования, сообщений о слежке и кибератаках, а также глубокой поляризации общества.

Как известно, 9 сентября Вучич по предложению правительства Сербии распустил парламент и назначил парламентские выборы на 25 октября.

Главный совет Сербской прогрессивной партии выдвинул Вучича лидером избирательного списка "Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

А сам Вучич решил досрочно прекратить свой второй срок на посту президента Сербии.

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