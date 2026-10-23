The Telegraph: в Европе рассматривают пять кандидатов на роль переговорщиков с Россией

В Европе проводится отбор потенциальных переговорщиков с Россией на переговорах о прекращении войны в Украине, и на данный момент речь идет о пятерых кандидатах, которые являются президентами или премьер-министрами европейских государств.

Об этом стало известно британскому изданию The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Дипломатические источники сообщили изданию, что к возможным кандидатам на эту роль уже обратились.

В частности, на эту роль рассматриваются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

"Европа осознала, что, во-первых, должен быть консенсус относительно необходимости вести переговоры с россиянами. Во-вторых, должен быть консенсус относительно того, какой именно должна быть эта позиция", – отметил источник, знакомый с ходом обсуждений.

В последние несколько недель, в течение которых президента США обвиняли в давлении на Киев с целью заставить его пойти на уступки, усилились призывы к Европе создать собственную переговорную команду. Предыдущие попытки договориться о едином лидере, который мог бы заручиться поддержкой столиц всего континента, потерпели неудачу.

Источник, знакомый с ходом обсуждений, отметил, что, вероятно, будет выбрана группа лидеров, что позволит избежать соперничества между странами за эту роль и риска наложения вето на отдельных кандидатов.

Финский лидер Александр Стубб стал неизменной фигурой в европейских усилиях по поддержке Украины на этапе переговоров. У него прочные связи с Трампом, и недавно он находился в Осло во время переговоров между президентом Украины и представителями США.

Также обсуждается, что чешский президент Петр Павел подходит для этой роли благодаря своему прошлому в качестве командующего НАТО с опытом военных переговоров с россиянами.

Накануне издание Politico сообщило, что вопрос о поиске представителя от Европы приобрел особую актуальность на этой неделе после того, как специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетил Россию.

На переговорах в Осло на этой неделе финский президент Стубб заявил, что переговорный процесс снова вернулся в нужное русло.

После переговоров с Владимиром Путиным в России и перед возвращением в США Уиткофф провел встречу с премьер-министром Норвегии Стёре.