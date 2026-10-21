Віткофф провів переговори з прем'єром Норвегії перед поверненням до США

Після переговорів з Владіміром Путіним в Росії та перед поверненням до США спецпредставник президента Трампа Стів Віткофф провів ще одну зустріч з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Віткофф повернувся в Норвегію після переговорів з Путіним близько 16:30 за місцевим часом. Перед поверненням до Вашингтона він проінформував прем’єр-міністра Стьоре про те, як пройшла зустріч у Санкт-Петербурзі. Нагадаємо, що у вівторок Віткофф зустрічався в Осло зі Стьоре, президентом України Володимиром Зеленським та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зустріч між посланцес США та прем'єр-міністром Норвегії відбулася в літаку в аеропорту Осло "Гардермуен", перш ніж Віткофф вирушив до Сполучених Штатів. NRK публікує фото, як Стьоре сів на літак в аеропорту, щоб поговорити з Віткоффом. Зустріч тривала трохи більше години.

Після спілкування з Віткоффом Стьоре висловив міркування, що "можливо, зараз ми вступили у фазу, коли росіяни також шукають можливості для дипломатії".

Стьоре також підтвердив інформацію про те, що є домовленість про проведення нової тристоронньої зустрічі між Росією, Сполученими Штатами та Україною на високому рівні, ймовірно, в середині листопада.

Після зустрічі з Віткоффом у Санкт-Петербурзі в середу помічник правителя РФ Юрій Ушаков повідомив російським журналістам, що Владімір Путін погодився провести тристоронні переговори в листопаді.

Як повідомлялось, Віткофф під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі в середу щодо врегулювання війни в Україні назвав російського лідера "гуманістом".