Глава Євроради про комунікацію з Кремлем: канал відкритий і РФ про це знає

Глава Євроради Антоніу Кошта заявив, що канал комунікації з Кремлем залишається відкритим, проте Росія поки не демонструє ознак готовності до серйозного діалогу.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Rapporteur, повідомляє "Європейська правда".

На тлі нових припущень про те, що Європа може призначити спеціального представника для участі в мирних переговорах, Кошта заявив, що європейське представництво "залежатиме від характеру переговорів".

"Для певних переговорів ми можемо використати спеціального представника, а також дипломатичні чи політичні канали", – зазначив глава Євроради.

Він наголосив, що ЄС не прагне заважати мирним зусиллям президента США Дональда Трампа або конкурувати з ними. Водночас керівник апарату Кошти Педро Лорті раніше цього року налагодив закритий дипломатичний канал зв’язку з Кремлем.

У відповідь на запитання, чи використовували цей канал відтоді, Кошта сказав, що "канал відкритий".

"Росія знає, що якщо і коли вона захоче справді обговорити шляхи досягнення припинення вогню, захисту цивільного населення та енергетичних об’єктів, вона може це зробити. Але скажіть, чи бачили ви якісь ознаки того, що Росія хоче вести такі переговори серйозно?" – відзначив Кошта.

Британське видання The Telegraph повідомило 22 жовтня, що у Європі проводять відбір потенційних перемовників з Росією на переговорах про припинення війни в Україні і наразі йдеться про п’ятьох кандидатів.

Видання Politico повідомило, що питання про пошук представника від Європи набуло особливої актуальності цього тижня після того, як спеціальний посланник президента США Стів Віткофф відвідав Росію.