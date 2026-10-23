Глава Евросовета о взаимодействии с Кремлем: канал открыт и РФ об этом знает

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что канал взаимодействия с Кремлем остается открытым, однако Россия пока не демонстрирует признаков готовности к серьезному диалогу.

Об этом он сказал в интервью изданию Rapporteur, сообщает "Европейская правда".

На фоне новых предположений о том, что Европа может назначить специального представителя для участия в мирных переговорах, Кошта заявил, что европейское представительство "будет зависеть от характера переговоров".

"Для определенных переговоров мы можем задействовать специального представителя, а также дипломатические или политические каналы", – отметил глава Евросовета.

Он подчеркнул, что ЕС не стремится мешать мирным усилиям президента США Дональда Трампа или конкурировать с ними. В то же время руководитель аппарата Кошты Педро Лорти ранее в этом году наладил закрытый дипломатический канал связи с Кремлем.

В ответ на вопрос, использовали ли этот канал с тех пор, Кошта сказал, что "канал открыт".

"Россия знает, что если и когда она захочет действительно обсудить пути достижения прекращения огня, защиты гражданского населения и энергетических объектов, она может это сделать. Но скажите, видели ли вы какие-либо признаки того, что Россия хочет вести такие переговоры всерьёз?" – отметил Кошта.

Британское издание The Telegraph сообщило 22 октября, что в Европе проводится отбор потенциальных переговорщиков с Россией на переговорах о прекращении войны в Украине и в настоящее время речь идёт о пяти кандидатах.

Издание Politico сообщило, что вопрос о поиске представителя от Европы приобрел особую актуальность на этой неделе после того, как специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетил Россию.