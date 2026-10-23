Шторм "Остін" залишив без світла майже 10 тисяч будинків в Англії, скасовані авіарейси

Тисячі домівок залишилися без електроенергії в Англії через вітер зі швидкістю близько 130 км/год, який приніс шторм "Остін".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Майже 10 тисяч домівок у графстві Корнуолл залишилися без електропостачання унаслідок складних погодних умов. За даними ради Корнуоллу, загалом 9 251 об’єкт нерухомості по всьому графству постраждав від 21 "інциденту з електропостачанням".

Рада закликала мешканців повідомляти про відключення електроенергії, дзвонячи за номером 105.

Шторм "Остін" приніс до Великої Британії руйнівні вітри, вириваючи з корінням великі дерева. На фотографіях, наданих міською радою Пензанса, видно повалені дерева, які заблокували деякі автомобілі.

Фото, надане sky news міською радою Пензанса

У п’ятницю в Корнуоллі закрито чотири школи через сильний вітер. Ще 77 шкіл відкриються із запізненням, а шість працюватимуть у звичайному режимі.

Через штормовий вітер авіакомпанія Loganair скасувала 18 рейсів: з Джерсі до Брістоля, з Манчестера до аеропорту "Ньюквей" у Корнуоллі та з Единбурга до Ексетера. Пасажири, які мали летіти цими маршрутами, можуть змінити свої рейси онлайн без додаткових витрат.

У середу 21 жовтня стало відомо, що щонайменше троє людей загинули внаслідок штормів та повеней на півдні Франції.

Також нещодавно в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати.