Шторм "Остин" оставил без света почти 10 тысяч домов в Англии, отменены авиарейсы

Тысячи домов остались без электроэнергии в Англии из-за ветра со скоростью около 130 км/ч, который принес шторм "Остин".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Почти 10 тысяч домов в графстве Корнуолл остались без электроснабжения в результате сложных погодных условий. По данным совета Корнуолла, в общей сложности 9 251 объект недвижимости по всему графству пострадал от 21 "инцидента с электроснабжением".

Совет призвал жителей сообщать об отключениях электроэнергии, звоня по номеру 105.

Шторм "Остин" принес в Великобританию разрушительные ветры, вырывая с корнями большие деревья. На фотографиях, предоставленных городским советом Пензанса, видны поваленные деревья, заблокировавшие некоторые автомобили.

Фото, предоставленное Sky News городским советом Пензанса

В пятницу в Корнуолле закрыты четыре школы из-за сильного ветра. Еще 77 школ откроются с опозданием, а шесть будут работать в обычном режиме.

Из-за штормового ветра авиакомпания Loganair отменила 18 рейсов: из Джерси в Бристоль, из Манчестера в аэропорт "Ньюквей" в Корнуолле и из Эдинбурга в Эксетер. Пассажиры, которые должны были лететь по этим маршрутам, могут изменить свои рейсы онлайн без дополнительных затрат.

В среду, 21 октября, стало известно, что по меньшей мере три человека погибли в результате штормов и наводнений на юге Франции.

Также недавно в испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете погибла 102-летняя женщина в результате внезапного наводнения, ещё около 90 человек пришлось спасать.