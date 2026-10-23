Шторм "Остін" вирує у Франції: пориви вітру близько 140 км/год, 161 тисяча будинків без світла

Через перший осінній шторм у Франції, шторм "Остін", 161 тисяча будинків залишилась без електроенергії, а в деяких районах фіксують пориви вітру близько 140 км/год.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFM TV.

У п'ятницю з 6 ранку Метеорологічна служба Франції оголосила помаранчевий рівень небезпеки через вітрові пориви у 23 департаментах у зв’язку зі штормом "Остін", який почав вирувати у четвер ввечері.

Це перший осінній шторм у Франції після тривалого періоду затишшя в регіоні, який постраждав від літньої посухи. Станом на 7 ранку 161 тисяча будинків залишилася без світла.

Найбільше відключень зафіксували в Бретані – 128 тисяч домогосподарств. Ще 19 тисяч залишилися без світла в регіоні Пеї-де-ла-Луар і 14 тисяч – у Нормандії.

Залізничне сполучення в районах, постраждалих від шторму "Остін", серйозно порушене щонайменше до полудня.

Упродовж ночі фіксували сильні пориви вітру швидкістю понад 110 км/год. На острові Уессан пориви сягали 143 км/год, а в районі Плуманака на півночі Бретані – 137 км/год.

Морське сполучення між Францією та Англією порушено. Пороми залишаються в порту через несприятливі погодні умови. Сильний вітер та високі хвилі перешкоджають продовженню морського судноплавства.

Морська префектура Ла-Маншу та Північного моря закликала, зокрема, власників прогулянкових суден бути максимально обережними й за жодних обставин не виходити в море. Судна, що стоять біля причалів, рекомендують додатково закріпити та надійно зафіксувати на них все обладнання.

Як повідомлялось, шторм "Остін" залишив без світла майже 10 тисяч будинків в Англії, скасовані авіарейси.

У середу 21 жовтня стало відомо, що щонайменше троє людей загинули внаслідок штормів та повеней на півдні Франції.