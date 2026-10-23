Шторм "Остин" бушует во Франции: порывы ветра достигают 140 км/ч, 161 тысяча домов без света

Из-за первого осеннего шторма во Франции, шторма "Остин", 161 тысяча домов остались без электроэнергии, а в некоторых районах фиксируются порывы ветра около 140 км/ч.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFM TV.

В пятницу с 6 утра Метеорологическая служба Франции объявила оранжевый уровень опасности из-за порывов ветра в 23 департаментах в связи со штормом "Остин", который начал бушевать в четверг вечером.

Это первый осенний шторм во Франции после длительного затишья в регионе, пострадавшем от летней засухи. По состоянию на 7 утра 161 тысяча домов осталась без света.

Больше всего отключений зафиксировали в Бретани – 128 тысяч домохозяйств. Еще 19 тысяч остались без света в регионе Пэ-де-ла-Луар и 14 тысяч – в Нормандии.

Железнодорожное сообщение в районах, пострадавших от шторма "Остин", серьезно нарушено как минимум до полудня.

В течение ночи фиксировались сильные порывы ветра со скоростью более 110 км/ч. На острове Уэссан порывы достигали 143 км/ч, а в районе Плуманака на севере Бретани – 137 км/ч.

Морское сообщение между Францией и Англией нарушено. Паромы остаются в порту из-за неблагоприятных погодных условий. Сильный ветер и высокие волны препятствуют продолжению морского судоходства.

Морская префектура Ла-Манша и Северного моря призвала, в частности, владельцев прогулочных судов быть максимально осторожными и ни при каких обстоятельствах не выходить в море. Судам, стоящим у причалов, рекомендуется дополнительно закрепить и надежно зафиксировать на них все оборудование.

Как сообщалось, шторм "Остин" оставил без света почти 10 тысяч домов в Англии, отменены авиарейсы.

В среду, 21 октября, стало известно, что по меньшей мере трое человек погибли в результате штормов и наводнений на юге Франции.