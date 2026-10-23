В Албанії 11-й день поспіль тривають протести, демонстранти вимагають відставки прем'єра

У столиці Албанії Тирані у п’ятницю, 23 жовтня, студенти вийшли на чергову акцію протесту, вимагаючи відставки уряду Еді Рами.

Про це повідомляє Radio Televizioni Shqiptar, пише "Європейська правда".

Протести, у яких беруть участь переважно студенти за підтримки викладачів та медичних працівників, тривають в Албанії вже 11-й день. У п’ятницю демонстранти пройшлися маршем від Політехнічного університету Тирани та зібралися на бульварі Мучеників нації, перед будівлею уряду, де продовжують вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами.

Четвертий день поспіль студенти відхиляють заклики до діалогу з Рамою, наполягаючи на тому, що протест триватиме, доки не буде задоволено їхню вимогу про відставку глави виконавчої влади. Протестувальники закликають до створення перехідного уряду технократів.

У п’ятницю до протесту також приєдналися лікарі, фармацевти, стоматологи, медсестри та інші працівники сфери охорони здоров’я, публічно висловивши свою підтримку студентам. У своїй заяві вони наголошують, що солідарність із молоддю пов’язана із захистом права на мирний протест, гідності та майбутнього країни.

"Ми не можемо мовчати перед обличчям насильства проти молоді та порушення їхнього права на мирний протест. Якісна освіта, рівні можливості та право будувати майбутнє у власній країні – це питання, що стосуються нас усіх", – йдеться у заяві медичних працівників.

Очікується, що протести продовжаться у суботу, 24 жовтня. Студенти закликають до загальнонаціональних демонстрацій у цей день.

Еді Рама, який минулого року здобув четвертий термін на посаді прем’єра, відмовився піти у відставку та звинуватив опозиційні групи й іноземні сили у використанні протестів для дестабілізації ситуації в Албанії.

Він наполягає, що його мандат на управління країною до 2029 року не може бути оскаржений за допомогою насильства.

18 жовтня Рама говорив, що дедалі масштабніші вуличні протести становлять загрозу не його уряду, а прогресу Албанії на шляху до вступу до Європейського Союзу.

Також писали, що в Європейській комісії засудили застосування насильства в Тирані та інших містах Албанії під час антиурядових протестів.