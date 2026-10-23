В Албании 11-й день продолжаются протесты, демонстранты требуют отставки премьера

В столице Албании Тиране в пятницу, 23 октября, студенты вышли на очередную акцию протеста, требуя отставки правительства Эди Рамы.

Об этом сообщает Radio Televizioni Shqiptar, пишет "Европейская правда".

Протесты, в которых участвуют преимущественно студенты при поддержке преподавателей и медицинских работников, продолжаются в Албании уже 11-й день. В пятницу демонстранты прошли маршем от Политехнического университета Тираны и собрались на бульваре Мучеников нации, перед зданием правительства, где продолжают требовать отставки премьер-министра Эди Рамы.

Четвертый день подряд студенты отвергают призывы к диалогу с Рамой, настаивая на том, что протест будет продолжаться до тех пор, пока не будет удовлетворено их требование об отставке главы исполнительной власти. Протестующие призывают к созданию переходного правительства технократов.

В пятницу к протесту также присоединились врачи, фармацевты, стоматологи, медсестры и другие работники сферы здравоохранения, публично выразив свою поддержку студентам. В своем заявлении они подчеркивают, что солидарность с молодежью связана с защитой права на мирный протест, достоинства и будущего страны.

"Мы не можем молчать перед лицом насилия против молодежи и нарушения их права на мирный протест. Качественное образование, равные возможности и право строить будущее в своей стране – это вопросы, которые касаются нас всех", – говорится в заявлении медицинских работников.

Ожидается, что протесты продолжатся в субботу, 24 октября. Студенты призывают к общенациональным демонстрациям в этот день.

Эди Рама, который в прошлом году был избран на четвёртый срок в качестве премьера, отказался уйти в отставку и обвинил оппозиционные группы и иностранные силы в использовании протестов для дестабилизации ситуации в Албании.

Он настаивает, что его мандат на управление страной до 2029 года не может быть оспорен с помощью насилия.

18 октября Рама заявил, что все более масштабные уличные протесты представляют угрозу не для его правительства, а для прогресса Албании на пути к вступлению в Европейский Союз.

Также сообщалось, что в Европейской комиссии осудили применение насилия в Тиране и других городах Албании в ходе антиправительственных протестов.