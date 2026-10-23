На Кіпрі працівники сфери соцзабезпечення оголосили страйк на добу

У п’ятницю, 23 жовтня, працівники сфери соціального забезпечення розпочали 24-годинний страйк, вимагаючи збільшення штату, реорганізації служб та підвищення рівня безпеки персоналу.

Про це повідомляє Cyprus Mail, інформує "Європейська правда".

Члени профспілки Isotita, що об’єднує працівників соціальної сфери, зібралися біля будівлі Міністерства соціального забезпечення, тримаючи в руках банери та плакати.

Голова профспілки Продромос Крістофі заявив, що страйк спрямований на те, щоб соціальні працівники могли без перешкод виконувати свої обов’язки та справлятися з робочим навантаженням.

Серед основних вимог – найняти додатковий персонал для зменшення навантаження працівників. Профспілка також вимагає встановити максимальне навантаження на кожного співробітника, а ще – скасувати циркуляри та інструкції, які "обтяжують працівників обов’язками".

Крім того, вона вимагає виключити зі сфери діяльності соціальних працівників обов’язки, що не входять до їхніх повноважень.

Нагадаємо, останнім часом багато європейських країн охопили протести. У Франції першими на демонстрації вийшли старшокласники, які вимагали кращих умов навчання, потім до них долучилися представники різних сфер. В Італії теж пройшли протести школярів, які супроводжувались мародерством і хуліганством. Так само школярі й студенти протестували у Греції.

А у Португалії тривають протести проти високих цін на житло. Також в Італії продовжується страйк водіїв вантажівок проти підвищення цін на пальне.