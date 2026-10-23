На Кипре соцработники объявили забастовку на сутки

В пятницу, 23 октября, работники сферы социального обеспечения начали 24-часовую забастовку, требуя увеличения штата, реорганизации служб и повышения уровня безопасности персонала.

Об этом сообщает Cyprus Mail, передает "Европейская правда".

Члены профсоюза Isotita, объединяющего работников социальной сферы, собрались у здания Министерства социального обеспечения, держа в руках баннеры и плакаты.

Председатель профсоюза Продромос Кристофи заявил, что забастовка направлена на то, чтобы социальные работники могли беспрепятственно выполнять свои обязанности и справляться с рабочей нагрузкой.

Среди основных требований – наем дополнительного персонала для снижения нагрузки на работников. Профсоюз также требует установить максимальную нагрузку на каждого сотрудника, а также отменить циркуляры и инструкции, которые "обременяют персонал обязанностями".

Кроме того, она требует исключить из сферы деятельности социальных работников обязанности, не входящие в их полномочия.

Напомним, в последнее время многие европейские страны охватили протесты. Во Франции первыми на демонстрации вышли старшеклассники, требовавшие лучших условий обучения, затем к ним присоединились представители различных сфер. В Италии тоже прошли протесты школьников, сопровождавшиеся мародерством и хулиганством. Точно так же школьники и студенты протестовали в Греции.

А в Португалии продолжаются протесты против высоких цен на жилье. Также в Италии продолжается забастовка водителей грузовиков против повышения цен на топливо.