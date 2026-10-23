Росія оголосила, що відповість Австрії на висилку чотирьох дипломатів

Росія пообіцяла відреагувати на рішення Австрії оголосити чотирьох російських дипломатів персонами нон грата.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило російське агентство "Интерфакс".

Заступник голови МЗС РФ Дмитрій Любинський заявив журналістам, що "реакція надійде неминуче".

Раніше стало відомо, що Австрія вирішила вислати чотирьох російських дипломатів з країни.

Згідно з рішенням зовнішньополітичного відомства країни, персонами нон грата оголошено трьох співробітників російської дипломатичної місії у Відні та ще одного співробітника постійного представництва Росії при ОБСЄ.

Це рішення грунтувалось на розвідувальних даних, зібраних органами безпеки. Дипломати займалися діяльністю, несумісною з їхнім дипломатичним статусом.

У травні Австрія вислала трьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві.

Західні медіа неодноразово писали про те, що Австрія перетворилася на "базу" російських шпигунів для діяльності по всій Європі.