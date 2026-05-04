Австрія вислала трьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві

Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата через потенційне шпигунство.

Про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер у понеділок, 4 травня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата через "ліс антен" на дахах дипломатичних будівель, які можуть використовуватися для шпигунства.

"Неприпустимо, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства", – заявила очільниця МЗС Австрії.

Вона підтвердила, що троє дипломатів уже покинули країну.

За повідомленнями, за допомогою супутникового обладнання, встановленого на території російського посольства у Відні та у російському дипломатичному містечку у Відні, нібито здійснювалося перехоплення даних, зокрема, від міжнародних організацій.

У квітні Австрія спершу вимагала скасування дипломатичного імунітету трьох співробітників посольства, однак Росія не виконала цю вимогу, повідомляє Die Presse.

У лютому 2023 року через звинувачення у шпигунстві з Австрії були вислані чотири російські "дипломати".

Навесні 2024 року Міністерство закордонних справ Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства Росії персонами нон грата через те, що їхня діяльність "несумісна з дипломатичним статусом".