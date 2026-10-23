Россия заявила, что ответит Австрии на высылку четырёх дипломатов

Россия пообещала отреагировать на решение Австрии объявить четырёх российских дипломатов персонами нон грата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило российское агентство "Интерфакс".

Заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил журналистам, что "реакция последует неизбежно".

Ранее стало известно, что Австрия решила выслать из страны четырех российских дипломатов.

Согласно решению внешнеполитического ведомства страны, персонами нон грата объявлены трое сотрудников российской дипломатической миссии в Вене и ещё один сотрудник постоянного представительства России при ОБСЕ.

Это решение было основано на разведывательных данных, собранных органами безопасности. Дипломаты занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом.

В мае Австрия выслала трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

Западные СМИ неоднократно писали о том, что Австрия превратилась в "базу" российских шпионов для деятельности по всей Европе.