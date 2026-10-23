Франция и Великобритания впервые провели совместные ядерные учения

Военно-воздушные силы Франции и Великобритании впервые провели совместные ядерные учения, что стало новым этапом в стратегическом сближении двух европейских ядерных держав.

Об этом сообщила министр обороны Франции Катрин Вотрен в X, пишет "Европейская правда".

По словам главы Минобороны Франции, французские и британские истребители впервые провели совместные учения.

"Впервые истребители Typhoon из Королевских военно-воздушных сил Великобритании присоединились к истребителям Rafale из Воздушно-космических сил Франции для участия в учениях, организованных стратегическими воздушными силами ядерного авиационного компонента. Это решающий этап в сотрудничестве в области обороны Франции и Великобритании, демонстрирующий координацию и приверженность двух европейских ядерных держав делу безопасности Европы и надёжного сдерживания", – написала Вотрен.

Взлетев с авиабазы Сен-Дизье на северо-востоке Франции, французские самолеты сопровождали британские истребители во время имитации ядерного удара в рамках учений под названием Rummy, сообщило Минобороны.

"В мире, который становится всё более опасным, наши противники не должны иметь никаких сомнений: Великобритания и Франция солидарны в своей приверженности европейской безопасности и поддержке сдерживания, которое помогало сохранять мир на протяжении поколений", – заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, которого цитирует Reuters.

Нортвудское соглашение, подписанное 10 июля 2025 года Францией и Великобританией, является оперативной основой этого ядерного сотрудничества. Этот договор предусматривает стратегическую и доктринальную координацию между единственными ядерными державами Европы для противодействия новым угрозам на континенте. При этом сохраняется независимость и полный суверенитет командования каждой страны.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон представил новую ядерную концепцию, цель которой – усилить европейское измерение французского ядерного сдерживания в условиях эволюции стратегических угроз.

Эта инициатива основана на основном принципе: расширить сотрудничество с европейскими партнерами, не ставя под сомнение национальный суверенитет. Около десяти европейских стран присоединились к этой инициативе по расширенному сдерживанию или выразили к ней заинтересованность. Среди них, в частности, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее подчеркивал, что потенциальный европейский "ядерный зонтик" должен быть дополнением к существующему ядерному щиту США.

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