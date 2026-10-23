У Фінляндії схвалили створення підземного сховища ядерних відходів

Фінляндія стала першою країною у світі, яка видала ліцензію на експлуатацію сховища для остаточного захоронення відпрацьованого ядерного палива.

Про це йдеться у заяві фінського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою, цей крок дозволяє експлуатаційній компанії Posiva здійснювати герметизацію та остаточне захоронення високорадіоактивних ядерних відходів з фінських атомних електростанцій "Олкілуото" та "Ловііса" на майданчику на острові Олкілуото на заході країни.

У заяві зазначено, що сховище може експлуатуватися протягом приблизно ста років, після чого його буде герметично закрито.

Перш ніж розпочати експлуатацію, Управління з радіаційної та ядерної безпеки має надати дозвіл за результатами інспекції.

Уряд наголосив, що було приділено належну увагу безпеці населення та працівників об’єкта, а також захисту навколишнього середовища.

"Наша відповідальність перед майбутніми поколіннями полягає в тому, щоб забезпечити безпечне та відповідальне використання ядерної енергії – від будівництва до остаточного захоронення відпрацьованого палива", – зазначила міністерка з питань клімату та навколишнього середовища Сарі Мултала.

Об’єкт, розташований на території АЕС "Олкілуото", складається з наземного комплексу для герметизації відпрацьованого палива та сховища остаточного захоронення під назвою "Онкало" (з фінської мови – "печера"), яке було побудовано на глибині понад 400 метрів.

За даними уряду, у сховищі можна зберігати не більше 6 500 тонн урану.

Відпрацьоване ядерне паливо буде герметично упаковано у спеціальні контейнери, що складаються з чавунної вставки, оточеної мідною оболонкою товщиною 5 сантиметрів.

Контейнери опускатимуть у свердловини, пробурені у скельній породі, і оточуватимуть додатковим захисним шаром бентонітової глини.

Нещодавно у Німеччині антиядерні активісти перешкодили руху колони, яка перевозила радіоактивні відходи на заході країни, що призвело до кількох затримань.

А у квітні повідомляли, що уряд Швеції планує виділити 183 млрд крон (близько $19,9 млрд) на будівництво нового сховища для радіоактивних відходів.