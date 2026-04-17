Швеція планує витратити майже $20 млрд на сховище ядерних відходів

Уряд Швеції планує виділити 183 млрд крон (близько $19,9 млрд) на будівництво нового сховища для радіоактивних відходів у межах розвитку атомної енергетики.

Відповідне фінансування закладене у весняному бюджеті, разом зі ще 36 млрд крон ($3,9 млрд) на будівництво нових атомних електростанцій.

Згідно з планами, витрати на сховище можуть розтягнутися на понад століття – з 2035 до 2159 року.

Йдеться про ізоляцію відпрацьованого ядерного палива на глибині близько 500 метрів, де воно має зберігатися до 100 тисяч років.

Вартість поводження з відходами є одним із ключових факторів для енергетичних компаній, зокрема Vattenfall. У компанії зазначають, що ці витрати можуть зробити нові атомні проєкти економічно невигідними, особливо якщо буде побудовано обмежену кількість реакторів.

Уряд пропонує нову модель фінансування, за якою держава бере на себе частину ризиків у разі, якщо оператор залишиться сам із великими витратами.

Міністр, відповідальний за фінансування нових АЕС, Ніклас Вікман заявив, що це необхідний крок для забезпечення будівництва нових реакторів.

Водночас 36 млрд крон планують спрямувати у 2026–2027 роках на державні інвестиції в компанію Videberg Kraft, що може призвести до того, що держава стане мажоритарним власником майбутніх атомних електростанцій.

Пропозиція уряду вже викликала критику з боку опозиції.

Зокрема, лідерка Партії центру Елізабет Танд Рінгквіст назвала такі витрати "абсолютно нерозумними" та наголосила, що фінансову відповідальність за поводження з відходами мають нести самі енергетичні компанії.

Наразі у Швеції вже будується сховище у Форсмарку, однак воно розраховане лише на відходи від перших 12 реакторів країни.

Влітку 2023 року уряд Швеції заявив, що зніме обмеження на кількість ядерних реакторів, дозволених у країні, і спростить процес отримання дозволів для нових реакторів.

Того ж року восени уряд Швеції представив дорожню карту розвитку атомної енергетики, яка передбачає масові інвестиції в сектор і створення додаткових потужностей для задоволення попиту на електроенергію в умовах зменшення залежності від Росії.