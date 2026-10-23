В Финляндии одобрили создание подземного хранилища ядерных отходов

Финляндия стала первой страной в мире, выдавшей лицензию на эксплуатацию хранилища для окончательного захоронения отработанного ядерного топлива.

Об этом говорится в заявлении финского правительства, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, этот шаг позволяет эксплуатационной компании Posiva осуществлять герметизацию и окончательное захоронение высокорадиоактивных ядерных отходов с финских атомных электростанций "Олкилуото" и "Ловииса" на площадке на острове Олкилуото на западе страны.

В заявлении отмечается, что хранилище может эксплуатироваться в течение примерно ста лет, после чего оно будет герметично закрыто.

Прежде чем приступить к эксплуатации, Управление по радиационной и ядерной безопасности должно выдать разрешение по результатам инспекции.

Правительство подчеркнуло, что было уделено должное внимание безопасности населения и работников объекта, а также защите окружающей среды.

"Наша ответственность перед будущими поколениями заключается в том, чтобы обеспечить безопасное и ответственное использование ядерной энергии – от строительства до окончательного захоронения отработанного топлива", – отметила министр по вопросам климата и окружающей среды Сари Мултала.

Объект, расположенный на территории АЭС "Олкилуото", состоит из наземного комплекса для герметизации отработанного топлива и хранилища окончательного захоронения под названием "Онкало" (с финского языка – "пещера"), которое было построено на глубине более 400 метров.

По данным правительства, в хранилище можно хранить не более 6 500 тонн урана.

Отработанное ядерное топливо будет герметично упаковано в специальные контейнеры, состоящие из чугунной вставки, окруженной медной оболочкой толщиной 5 сантиметров.

Контейнеры будут опускать в скважины, пробуренные в скальной породе, и окружать дополнительным защитным слоем бентонитовой глины.

Недавно в Германии антиядерные активисты преградили путь колонне, перевозившей радиоактивные отходы на западе страны, что привело к нескольким задержаниям.

А в апреле сообщалось, что правительство Швеции планирует выделить 183 млрд крон (около $19,9 млрд) на строительство нового хранилища для радиоактивных отходов.