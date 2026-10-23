Туск розповів про сигнал від Зеленського щодо рішення Львівської облради про рік УПА

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не підтримуватиме подальших кроків Львівської облради у справі оголошення 2027 року роком УПА і Романа Шухевича.

Заяву Туска наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Під час пресконференції у межах візиту до Індії польський прем’єр розповів журналістам про сигнал від Зеленського, що "якщо від нього залежатиме подальша процедура, то він жодним чином цього не підтримуватиме.

"Він (Зеленський. – Ред.) був дуже невдоволений тим, що сталося", – зазначив Туск.

Туск додав, що доклав значних зусиль для врегулювання "кризи з орденами" і щоб пояснити, чому такого роду рішення шкодять інтересам України та потребують осмислення з огляду на драматичну спільну історію двох народів.

Він визнав складність і неоднозначність історії обох країн, підкресливши при цьому, що українці "не можуть шукати жодних виправдань" щодо Волинської трагедії і Шухевича.

"Я розумію всі складнощі і хотів би, щоб поляки також розуміли, що, звісно, усе це дуже неоднозначно – і в нашій історії, і в їхній – але геноциду жодним чином не можна виправдовувати. Україна просто матиме дуже серйозні труднощі щодо інтеграції, (до ЄС. – Ред.) якщо не шануватиме також нашої чутливості (з цього питання. – Ред.). Ми наперед нічого надзвичайного не очікуємо",– підкреслив польський прем’єр.

Туск додав, що він довгі години присвятив тому, щоб пояснити Зеленському польську точку зору з цього питання, і в нього склалося враження, що той її зрозумів.

"Натомість мені важко відповідати за рішення якихось депутатів районних чи обласних рад Львова. Це схоже на сплановану провокацію одного з місцевих націоналістів. Це дуже немудро і непотрібно",– резюмував Туск.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Це одразу викликало критику серед польської влади. Зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що такий крок допомагає ворогам України.

Раніше "Європейська правда" писала, що, через рішення Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком УПА та Романа Шухевича, Польща призупинила постачання пакета військової допомоги Україні. Про це повідомило джерело в українському уряді.

У Міністерстві оборони Польщі спростували інформацію, що поставки великого пакета допомоги призупинили через те, що Львівська обласна рада проголосила 2027 рік "роком УПА і Романа Шухевича".