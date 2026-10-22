У Польщі спростували інформацію про припинення військової допомоги Україні через "рік УПА"

У міністерстві оборони Польщі спростували інформацію, що поставки великого пакета допомоги призупинили через те, що Львівська обласна рада проголосила 2027 рік "роком УПА і Романа Шухевича".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Fakt.

Йшлося про те, що депутати Львівської облради провели голосування під час підготовки до відправлення масштабного пакета військової допомоги Польщі й постачання призупинили. У польському Міноборони це спростували.

"Це неправдива інформація", – заявив виданню речник польського Міноборони Януш Сеймей.

Міністерство закордонних справ України наголосило, що рішення було ухвалене на регіональному рівні, без консультацій із центральною владою та дипломатами. Відомство оцінило резолюцію як шкідливу для зусиль щодо досягнення порозуміння з Польщею.

Заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький повідомив, що в офісі президента запевнили польську сторону, що постанова не набуде чинності. Він також звернув увагу, що інформація про рішення була видалена з вебсайту влади Львівської області.

Раніше "Європейська правда" писала, що, через рішення Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком УПА та Романа Шухевича, Польща призупинила постачання військового пакета допомоги Україні. Про це повідомило джерело в українському уряді.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Це одразу викликало критику серед польської влади. Зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що такий крок допомагає ворогам України.