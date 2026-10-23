Туск рассказал о сигнале от Зеленского по решению Львовского облсовета о годе УПА

Польский премьер Дональд Туск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не будет поддерживать дальнейшие шаги Львовского облсовета по вопросу объявления 2027 года годом УПА и Романа Шухевича.

Заявление Туска приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Во время пресс-конференции в рамках визита в Индию польский премьер рассказал журналистам о сигнале от Зеленского, что "если от него будет зависеть дальнейшая процедура, то он ни в коем случае этого не поддержит".

"Он (Зеленский. – Ред.) был очень недоволен тем, что произошло", – отметил Туск.

Туск добавил, что приложил значительные усилия для урегулирования "кризиса с орденами" и чтобы объяснить, почему такого рода решения наносят ущерб интересам Украины и требуют осмысления с учетом драматической общей истории двух народов.

Он признал сложность и неоднозначность истории обеих стран, подчеркнув при этом, что украинцы "не могут искать никаких оправданий" в отношении Волынской трагедии и Шухевича.

"Я понимаю все сложности и хотел бы, чтобы поляки также понимали, что, конечно, всё это очень неоднозначно – и в нашей истории, и в их – но геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. Украина просто столкнется с очень серьезными трудностями в плане интеграции (в ЕС. – Ред.), если не будет уважать также нашу чувствительность (к этому вопросу. – Ред.). Мы заранее ничего экстраординарного не ожидаем", – подчеркнул польский премьер.

Туск добавил, что он посвятил много часов тому, чтобы объяснить Зеленскому польскую точку зрения по этому вопросу, и у него сложилось впечатление, что тот её понял.

"Но мне трудно отвечать за решения каких-то депутатов районных или областных советов Львова. Это похоже на спланированную провокацию одного из местных националистов. Это очень неразумно и излишне", – резюмировал Туск.

Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича". Это сразу вызвало критику со стороны польских властей. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что такой шаг помогает врагам Украины.

Ранее "Европейская правда" писала, что из-за решения Львовского областного совета об объявлении 2027 года годом УПА и Романа Шухевича Польша приостановила поставки пакета военной помощи Украине. Об этом сообщил источник в украинском правительстве.

В Министерстве обороны Польши опровергли информацию о том, что поставки крупного пакета помощи приостановили из-за того, что Львовский областной совет провозгласил 2027 год "годом УПА и Романа Шухевича".