Джерело: рішення про рік УПА і Шухевича зриває військовий пакет допомоги Польщі

Через рішення Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком УПА та Романа Шухевича Польща призупинила постачання військового пакета допомоги Україні.

Про це повідомило "Європейській правді" джерело в українському уряді.

За словами джерела, депутати Львівської облради провели це голосування під час підготовки до відправлення масштабного пакету військової допомоги Польщі.

"Через їхні безвідповідальні дії зараз постачання цього пакету призупинено. Йде активна робота закритими каналами для того, щоб врегулювати створену на рівному місці проблему", – заявило джерело "ЄП".

20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це рішення шкодить відносинам двох країн.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що такий крок допомагає ворогам України.

Водночас Міністерство закордонних справ України наголосило, що рішення депутатів Львівської обласної ради було схвалене на регіональному рівні без консультацій з дипломатами та центральними органами влади і є "контрпродуктивним".

За словами заступника глави МЗС Польщі, Україна надала запевнення, що рішення Львівської облради не запрацює.