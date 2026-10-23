В США заявляют, что Мелания Трамп договорилась о прекращении огня в оккупированных РФ Олешках

Первая леди США Мелания Трамп добилась заключения перемирия между Россией и Украиной в городе Олешки, оккупированном российскими войсками, который в настоящее время переживает гуманитарную катастрофу.

Об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Россия и Украина договорились временно прекратить все военные действия в Олешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через обозначенный безопасный коридор.

Локальное перемирие должно вступить в силу 29 октября.

"Ситуация в Олешках катастрофическая. Олешки – это город на линии фронта, который находится на грани катастрофы. Население, оставшееся в Олешках, состоит преимущественно из пожилых людей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде", – заявила первая леди США.

"Было совершенно очевидно, что без моего вмешательства доставить гуманитарную помощь в город и эвакуировать пожилых людей было бы невозможно", – добавила Мелания Трамп.

Отмечается, что первая леди США и её представитель напрямую сотрудничали с руководством России и Украины, чтобы определить условия локального перемирия. Мелания Трамп инициировала переговоры с обеими странами и согласовала между сторонами цели соглашения, технические процедуры, сроки, процессы и условия.

"Невоенные, гражданские лидеры обеих стран совместно посетят жителей Олешков в их домах и определят объем помощи, в которой они нуждаются. Жители, желающие эвакуироваться, получат скоординированную поддержку и транспорт до выбранного ими места назначения. Я предполагаю, что некоторые захотят уехать в Россию, а некоторые – в Украину", – сказала первая леди.

По её словам, беспристрастная американская медиаорганизация будет сопровождать и фиксировать деятельность российских и украинских команд на месте на протяжении всего процесса.

Ситуация в Олешках привлекла внимание Мелании Трамп во время частной беседы на её мероприятии "Вместе строим будущее" в Нью-Йорке в ходе 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Мой представитель и я немедленно воспользовались каналом связи, который мы наладили с Россией и Украиной в ходе предыдущих шести случаев воссоединения 34 детей. Обе страны оперативно назначили группы для координации сложных организационных вопросов, в частности разминирования. С того момента все стороны работают круглосуточно", – пояснила первая леди США.

Сообщалось, что вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно объявила голодовку из-за сложной ситуации в оккупированных Россией украинских Олешках.

28 сентября главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС пытается доставить гуманитарную помощь в оккупированные Олешки. А 16 октября Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которого выразил "глубокую озабоченность" по поводу ситуации во временно оккупированных Олешках.

Подробнее о ситуации в оккупированном городе читайте в материале УП: "Олешки в осаде: город, где едят траву, прячут тела в подвале больницы и ждут эвакуации, которой нет".