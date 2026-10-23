Канада хоче зменшити технологічну залежність після повідомлень про маніпуляції зі Starlink

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його турбують маніпуляції з супутниковою системою Starlink компанії SpaceX, і зазначив, що повідомлення про можливу причетність Ілона Маска до цього пояснюють, чому він зосереджується на тому, щоб зробити Канаду менш залежною від будь-якої окремої країни чи технології.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Стамбулі в п’ятницю, 23 жовтня, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Карні зазначив, що цей інцидент демонструє, чому його уряд зосереджується на диверсифікації торговельних відносин Канади, зокрема у сфері технологій, з метою зміцнення суверенітету країни.

"Ми, канадці, не хочемо опинитися в ситуації, коли ми залежимо від одного постачальника, який може змінити свою позицію або бути змушеним змінити її під тиском якоїсь держави, що ставить канадців під загрозу або ставить під загрозу наш суверенітет", – сказав він.

Водночас він визнав, що процес диверсифікації займе час, оскільки "ми починаємо з позиції, коли ми дуже, дуже сильно залежимо від певних систем у певних країнах".

"Я шукаю правильний прикметник, щоб описати того, хто прийняв це рішення, або групу людей, які прийняли це рішення проти країни – і це проти країни, яка буквально бореться за життя своїх громадян проти відвертої агресії. Тож чи ми стурбовані? Так, ми стурбовані", – додав Карні.

Видання The Wall Street Journal повідомило 22 жовтня, що президент США Дональд Трамп зателефонував Маску й попросив його зняти обмеження. Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.

Станом на ранок 23 жовтня, за даними ЗМІ, українські військові все ще зіштовхувалися з обмеженнями швидкості систем Starlink попри те, що Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.