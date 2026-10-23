Politico: обмеження Starlink для України все ще діють попри дзвінок Трампа Маску

Станом на ранок п’ятниці українські військові все ще зіштовхуються з обмеженнями швидкості систем Starlink попри те, що президент США Дональд Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.

Про це українські посадовці та оператор дронів повідомили Politico, пише "Європейська правда".

У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що власник компанії SpaceX Ілон Маск відновив роботу Starlink для українських військових. Втім, в українському уряді заявили, що обмеження досі діють.

"Ранкові випробування показують, що обмеження швидкості в 140–160 км/год досі діють, а навігація працює з перебоями", – повідомив Politico представник українського уряду на умовах анонімності.

"Станом на сьогоднішній ранок все ще фіксуються випадки втрати зв’язку при швидкості 161 км/год. Наразі немає підтвердження того, що обмеження знято", – заявив журналістам у п’ятницю представник Міністерства оборони.

Українські підрозділи почали тестувати обмеження швидкості з вечора четверга, незабаром після того, як Трамп повідомив журналістам, що Маск відновив роботу Starlink. Хоча під час деяких випробувань над Чорним морем було зафіксовано швидкість до 200 км/год і відзначено поліпшення, безпілотники все одно швидко втрачали сигнал, щойно перевищували обмеження швидкості в 160 км/год.

"Отже, суть така: ми розганяємося понад 180 км/год, летимо кілька хвилин – і зв’язок обривається. Швидкість падає до 140–150 км/год, після чого зв’язок відновлюється – але ситуація покращується. Тож все працює краще, але з постійними перебоями у зв’язку", – розповів виданню оператор безпілотника з підрозділу "Птахи Мадяра".

Обмеження швидкості в Starshield, сервісі Starlink, призначеному для військових цілей, заблокувало ключові операції та частково вивело з ладу важливі засоби перехоплення дронів, призначені для боротьби з російськими ударними дронами "Шахед".

Маск раніше заявив, що уряд США контролює Starshield, тоді як держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що адміністрація не може давати вказівки SpaceX або Маску щодо обмежень чи уповільнення роботи сервісів Starlink в Україні, оскільки це приватна компанія.

Президент Володимир Зеленський стверджував, що обмеження Starlink було запланованою операцією, спрямованою саме на обмеження робочої швидкості Starshield над Україною. Український уряд заявив, що протягом кількох днів не отримав пояснень, чому це сталося.

Видання The Wall Street Journal повідомило у четвер, що президент США Дональд Трамп зателефонував Маску й попросив його зняти обмеження.

Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.

У вівторок видання WSJ повідомило, що саме Маск віддав наказ про уповільнення роботи Starlink в Україні.

Сенатор-демократ Річард Блументаль заявив, що розпочав розслідування щодо втрати Україною доступу до служби супутникового зв’язку Пентагону Starshield.