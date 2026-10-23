Канада хочет снизить технологическую зависимость после сообщений о манипуляциях со Starlink

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его беспокоят манипуляции со спутниковой системой Starlink компании SpaceX, и отметил, что сообщения о возможной причастности Илона Маска к этому объясняют, почему он сосредоточивается на том, чтобы сделать Канаду менее зависимой от какой-либо отдельной страны или технологии.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Стамбуле в пятницу, 23 октября, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Карни отметил, что этот инцидент демонстрирует, почему его правительство уделяет особое внимание диверсификации торговых отношений Канады, в частности в сфере технологий, с целью укрепления суверенитета страны.

"Мы, канадцы, не хотим оказаться в ситуации, когда мы зависим от одного поставщика, который может изменить свою позицию или быть вынужден изменить её под давлением какого-либо государства, что ставит канадцев под угрозу или ставит под угрозу наш суверенитет", – сказал он.

В то же время он признал, что процесс диверсификации займет время, поскольку "мы начинаем с позиции, когда мы очень, очень зависим от определенных систем в определенных странах".

"Я ищу подходящее прилагательное, чтобы описать того, кто принял это решение, или группу людей, которые приняли это решение против страны – и это против страны, которая буквально борется за жизнь своих граждан против откровенной агрессии. Так что, обеспокоены ли мы? Да, мы обеспокоены", – добавил Карни.

Издание The Wall Street Journal сообщило 22 октября, что президент США Дональд Трамп позвонил Маску и попросил его снять ограничения. Сам Трамп отказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.

По состоянию на утро 23 октября, по данным СМИ, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости систем Starlink, несмотря на то, что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.