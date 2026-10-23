Трамп про дзвінок Маску щодо Starlink для України: "Не має значення, дзвонив я чи хтось інший"

Президент США Дональд Трамп у четвер відмовився сказати, чи саме він зателефонував засновнику SpaceX Ілону Маску з проханням відновити роботу Starlink для України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Трампа наводить The Hill.

У четвер видання The Wall Street Journal повідомило, що у середу Трамп зателефонував Маску й попросив його скасувати обмеження швидкості супутникового інтернету Starlink та його військового аналога Starshield для України.

Офіційні особи повідомили виданню, що Трамп висловив Маску своє розчарування тим, що швидкість системи залишається обмеженою приблизно на рівні 160 кілометрів на годину.

"Ну, я не хочу про це говорити, але знаю, що це була дуже цікава ситуація", – сказав Трамп журналістам перед тим, як покинути Білий дім.

"Я не хочу коментувати це у той чий інший спосіб. Не має значення, дзвонив я чи хтось інший. Гадаю, головне – він відновив його роботу", – додав президент США.

Він зазначив, що його стосунки з Маском залишаються "дуже добрими".

Ця інформація з’явилася після того, як у вівторок видання WSJ повідомило, що саме Маск віддав наказ про уповільнення.

Раніше Трамп заперечував, що він або Маск мали будь-який стосунок до сповільнення Starlink та Starshield.

Державний секретар Марко Рубіо заявив журналістам у середу, що доступ України до Starlink залежить не від Білого дому, а від Маска. Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що сповільнення роботи Starlink є комерційним питанням.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський провів розмову Рубіо про ситуацію зі Starlink.