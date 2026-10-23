Зеленский после беседы с представителями Трампа подтвердил встречу Украина-США-РФ

Президент Владимир Зеленский пообщался со специальными представителями президента США Дональда Трампа и заявил, что трехстороннюю встречу на уровне команд по вопросу прекращения войны РФ против Украины планируется провести в первой половине ноября.

Об этом он сообщил на онлайн-встрече в Hudson Institute, передает Суспильне, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что провел телефонный разговор со спецпредставителями США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом, в ходе которого они обсудили итоги встреч в Норвегии, а также то, как "мы можем продвигать дипломатию дальше".

"В ноябре у нас есть договоренность провести трехстороннюю встречу в формате Украина–США–Россия на уровне команд, и мы надеемся, что она состоится. Планируется встретиться в первой половине ноября, как можно раньше, но мы готовы к встрече в любой день, хоть завтра. Однако все зависит от россиян", – подчеркнул украинский президент.

По его словам, Украина ожидала трехсторонней встречи и в октябре.

"Но она не состоялась, поскольку россияне придумали очередной повод для отказа. Теперь мы все должны сосредоточиться на том, чтобы эти встречи состоялись. Конечно же, совместно – с Америкой, Европой и другими нашими партнерами. Эти встречи необходимы, и нам нужно, чтобы дипломатия двигалась вперед", – сказал он.

Также Зеленский считает, что такие встречи не могут состояться без США или без американского давления на Россию.

"Нам нужны трехсторонние переговоры между Украиной, Америкой и Россией, и Европа также должна быть частью этого диалога. Кроме того, нам следует переходить от переговоров на техническом уровне к встрече лидеров, ведь ключевые вопросы можно решить только на самом высоком уровне", – добавил украинский президент.

Сообщалось, что Виткофф во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге в среду, 21 октября, по вопросу урегулирования войны в Украине назвал российского лидера "гуманистом".

А Зеленский заявил, что Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне команд, даты этой возможной встречи еще согласовываются.