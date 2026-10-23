Посол Німеччини розповів про погрози РФ перед приїздом Мерца у Київ

Посол Німеччини в Україні Борис Руге розповів, як Росія погрожувала перед приїздом до Києва німецького канцлера Фрідріха Мерца.

Про це посол сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Руге згадав, що 4 жовтня канцлер приїхав до української столиці, а днем раніше російська сторона почала погрожувати нібито небезпекою для життя.

"Ви пам’ятаєте, як 4 жовтня канцлер Мерц приїздив до Києва? Так от, 3 жовтня з Москви нас попередили, що всі іноземці мають залишити Київ через небезпеку. А хто залишиться – ризикує втратити життя", – сказав Руге.

При цьому він наголосив, що це попередження не завадило візиту канцлера.

Руге також запевнив, що ситуації 2022 року, коли іноземні посольства залишали українську столицю, не повториться.

"Ми тут. Ми знаємо, що найближчі місяці будуть складними. За останні місяці ми вже побачили, як зросли безпекові загрози. Що ж, переживемо і це! Я маю дбати про безпеку дипломатів, але ми абсолютно чітко вирішили: ми залишаємося тут", – наголосив він.

На початку жовтня Міністерство закордонних справ Росії закликало іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, залишити Київ й пригрозило новими масованими ударами по українській столиці.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова запевнила, що усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві попри російські погрози.

Те ж саме наголосили і в МЗС Польщі.

Раніше в Єврокомісії теж відреагували на погрози РФ і заявили, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну й дедалі посилюватиме тиск на країну-агресора.

Дивіться відео інтерв’ю нового посла Німеччини в Україні.