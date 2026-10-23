Посол Германии рассказал об угрозах РФ перед приездом Мерца в Киев

Посол Германии в Украине Борис Руге рассказал, как Россия угрожала перед приездом в Киев немецкого канцлера Фридриха Мерца.

Об этом посол сообщил в интервью "Европейской правде".

Руге напомнил, что 4 октября канцлер прибыл в украинскую столицу, а днём ранее российская сторона начала угрожать якобы опасностью для жизни.

"Вы помните, как 4 октября канцлер Мерц приезжал в Киев? Так вот, 3 октября из Москвы нас предупредили, что все иностранцы должны покинуть Киев из-за опасности. А кто останется – рискует лишиться жизни", – сказал Руге.

При этом он подчеркнул, что это предупреждение не помешало визиту канцлера.

Руге также заверил, что ситуация 2022 года, когда иностранные посольства покидали украинскую столицу, не повторится.

"Мы здесь. Мы знаем, что ближайшие месяцы будут сложными. За последние месяцы мы уже увидели, как усилились угрозы безопасности. Что ж, переживем и это! Я должен заботиться о безопасности дипломатов, но мы абсолютно четко решили: мы остаемся здесь", – подчеркнул он.

В начале октября Министерство иностранных дел России призвало иностранцев, в частности персонал дипломатических миссий, покинуть Киев и пригрозило новыми массированными ударами по украинской столице.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заверила, что все посольства стран Европейского Союза продолжают работать в Киеве, несмотря на российские угрозы.

То же самое подчеркнули и в МИД Польши.

Ранее в Еврокомиссии также отреагировали на угрозы РФ и заявили, что ЕС и впредь будет поддерживать Украину и все больше усиливать давление на страну-агрессора.

Смотрите видео интервью нового посла Германии в Украине.