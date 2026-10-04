У МЗС Польщі заявили, що не планують змінювати роботу свого посольства у Києві

У польському міністерстві закордонних справ заявили, що не планують змінювати роботу посольства Польщі у Києві.

Про це йдеться на офіційному акаунті МЗС Польщі в Х, повідомляє "Європейська правда".

Про це у Польщі заявили на тлі погроз Росії іноземним дипломатам в Україні.

"Польща непохитно підтримує Україну, її право на самовизначення та територіальну цілісність. Ми продовжимо твердо реагувати на безвідповідальні та небезпечні дії Росії та разом із нашими союзниками нарощувати тиск на Кремль. Ми не маємо наміру змінювати роботу Посольства Польщі в Києві", – йдеться у повідомленні.

Подальші погрози Росії та заклики до дипломатів покинути Київ свідчать про те, що Кремль намагається залякати Європу та підірвати нашу підтримку України, вважають у польському МЗС.

"Однак погрози, що суперечать принципам міжнародного права, не матимуть бажаного ефекту. Росія не зуміє ні виснажити Україну, ні похитнути європейську солідарність із українським народом", – написали в МЗС Польщі.

Нагадаємо, раніше посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова запевнила, що усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві попри російські погрози.

Раніше в Єврокомісії теж відреагували на погрози РФ і заявили, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну й дедалі посилюватиме тиск на країну-агресора.