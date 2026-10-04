Матернова: усі посольства країн ЄС залишаються у Києві

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова запевнила, що усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві попри російські погрози.

Про це вона сказала у коментарі "Суспільному", повідомляє "Європейська правда".

Так Матернова відреагувала на заяву Міністерства закордонних справ Росії, яке закликало іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, залишити Київ й пригрозило новими масованими ударами по українській столиці.

За її словами, ці погрози дипмісіям з боку Росії – розчарування через відсутність переваги на полі бою.

"Ми залишаємося в Києві, і так само залишаються всі інші посольства країн Європейського Союзу. Ми перебуваємо в тісному контакті. Тож ми тут. Консультативна місія ЄС залишається і посольства ЄС також. У нас 25 держав-членів мають посольства в Києві, і всі вони залишаються. Росія робила такі погрози вже кілька разів, і, на мою думку, це ознака розчарування через те, що їм не вдається досягти переваги на полі бою", – сказала Матернова.

Посол також запевнила, що попри погрози Росії ЄС не припинить підтримувати Україну.

"Вони намагаються змусити нас менше підтримувати Україну. Але ми, я думаю, лише іще більше налаштовані продовжувати цю підтримку. Існують Віденські конвенції, які регулюють для всього світу питання діяльності дипломатичних місій, і Росії краще не випробовувати їх на міцність", – сказала дипломатка.

Нещодавно в ЄС також засудили ядерні погрози Росії у бік держав-членів НАТО.

Цей коментар став відповіддю на документ РФ на адресу НАТО, у якому заявлялось про можливість застосування всього наявного арсеналу, включно з ядерною зброєю, у разі спроби Альянсу ізолювати Калінінградську область.