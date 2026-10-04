В ЄС відреагували на нові погрози РФ на адресу іноземних дипломатів і заклик залишити Київ

В Єврокомісії відреагували на заяву Міністерства закордонних справ Росії, яке закликало іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, залишити Київ й пригрозило новими масованими ударами по українській столиці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Європейської комісії Крістіан Віганд, якого цитує "Суспільне".

Представник ЄК зазначив, що погрозами іноземним дипломатам у Києві Москва намагається залякати Європу, щоб вона зменшила підтримку України.

Водночас речник додав, що делегація ЄС працює в українській столиці без змін.

"Це не вперше, коли Росія висуває такі погрози. Це свідчить про те, що Кремль програє війну і втрачає самоконтроль", – сказав Віганд.

Він додав, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну, викриватиме безвідповідальні та небезпечні дії Росії й дедалі посилюватиме тиск на неї.

За його словами, Євросоюз продовжує роботу над наймасштабнішими в історії санкціями проти Росії. Крім того, 28 вересня ЄС запровадив нові санкції через депортацію українських дітей.

Нещодавно в ЄС також засудили ядерні погрози Росії у бік держав-членів НАТО.

Цей коментар став відповіддю на документ РФ на адресу НАТО, у якому заявлялось про можливість застосування всього наявного арсеналу, включно з ядерною зброєю, у разі спроби Альянсу ізолювати Калінінградську область.