Трамп розповів про розмову з прем’єром Великої Британії

Американський президент Дональд Трамп заявив, що у п’ятницю, 23 жовтня, він розмовляв із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Трамп зазначив, що обговорив із Бернемом рішення уряду Великої Британії щодо відновлення експлуатації газового родовища в Північному морі.

За його словами, це "зробить Велику Британію дуже багатою країною".

Американський президент також зазначив, що вони "дуже побіжно" обговорили закордонні конфлікти, не надавши подальших подробиць.

Як відомо, після багаторічних судових суперечок уряд Великої Британії повторно схвалив проєкт розробки нового великого газового родовища у британській частині Північного моря.

Йдеться про родовище "Джекдоу" біля східного узбережжя Шотландії у Північному морі, яке почне постачати газ до Великої Британії з кінця цього місяця.

Родовище стане місцем першого нового видобутку нафти і газу в британській частині Північного моря з моменту запровадження урядом лейбористів мораторію на нове буріння у 2024 році.

Раніше глава британського уряду наголосив, що Лондон "не може ігнорувати" природні ресурси Північного моря.

Видобуток газу та нафти у Північному морі – це крок, до якого неодноразово закликав президент Трамп.