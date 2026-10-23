Трамп рассказал о беседе с премьер-министром Великобритании

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 23 октября, он беседовал с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Трамп отметил, что обсудил с Бернемом решение правительства Великобритании о возобновлении эксплуатации газового месторождения в Северном море.

По его словам, это "сделает Великобританию очень богатой страной".

Американский президент также отметил, что они "очень бегло" обсудили зарубежные конфликты, не приводя дальнейших подробностей.

Как известно, после многолетних судебных споров правительство Великобритании вновь одобрило проект разработки нового крупного газового месторождения в британской части Северного моря.

Речь идет о месторождении "Джекдоу" у восточного побережья Шотландии в Северном море, которое начнет поставлять газ в Великобританию с конца этого месяца.

Месторождение станет первым новым объектом добычи нефти и газа в британской части Северного моря с момента введения лейбористским правительством моратория на новое бурение в 2024 году.

Ранее глава британского правительства подчеркнул, что Лондон "не может игнорировать" природные ресурсы Северного моря.

Добыча газа и нефти в Северном море – это шаг, к которому неоднократно призывал президент Трамп.